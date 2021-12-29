«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 10:19 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من الخمس إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، مع تجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار أحيانا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع وثلاثة أمتار، ويصل إلى 3.50 متر على ساحلي مصراتة وسرت.
-البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على ساحلي مصراتة وسرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر وربع وثلاثة أمتار.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل من راس لانوف إلى بنغازي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر واضطراب البحر.

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