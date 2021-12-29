أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المتقلبة على معظم مناطق الشمال الشرقي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء المتقلبة على معظم مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، إمكانية سقوط أمطار متفرقة على تلك المناطق، ومن المتوقع أن تكون غزيرة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما يميل الطقس للاعتدال على بقية المناطق.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على معظم المناطق الساحلية، وبعض الدواخل، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق من طرابلس حتى سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، وتمتد إلى الدواخل، تصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا، خصوصا على مرتفعات الجبل الأخضر؛ مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الجمعة.