وليد اللافي: الحكومة بصدد تأسيس صندوق دعم الإعلاميين

وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بصدد تأسيس صندوق دعم الإعلاميين لتمويل المبادرات الإعلامية ورفع مستوى القطاع.

جاء ذلك في تصريح إلى صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، خلال زيارته لمقر الهيئة العامة لرصد الخطاب الإعلامي أمس الثلاثاء.

واعتبر اللافي الهيئة «نقلة حقيقية» في إعادة تنظيم قطاع الإعلام، مشيرا إلى تقديمها تدريبا «مهما» للشباب الراصدين للمحتوى الإعلامي أخيرا.

وأضاف أن هذه الهيئة ستتابع المحتوى على الوسائل الإعلامية المختلفة، متابعا: «سيكون لدينا في ليبيا للمرة الأولى تقارير حول الملاحظات المهنية في هذا المحتوى، ليؤسس وجود قانون في المستقبل حول تنظيم الإعلام».

وأشار إلى التعاون في هذا الإطار مع هيئة الإعلام المستقلة في تونس، وستنطلق قريبا في إصدار التقارير الدورية، مكملا: «نحن في الحكومة سنلتزم بتوفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية بحيث يكون هناك راصد للإخلالات والأخطاء في الإعلام».