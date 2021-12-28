مازن يبحث مع لجنة «5+5» ترتيبات تأمين الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 11:23 مساء
جانب من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» آخر المستجدات والترتيبات الأمنية لتأمين الطريق الساحلي.

واستقبل مازن، بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، رئيس لجنة «5+5» اللواء أحمد أبو شحمة، وأعضائها: اللواء مختار النقاصة، واللواء مصطفى يحيى، واللواء رضوان الغراري، واللواء علي النويصري،مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية.

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وأفاد بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول آخر المستجدات والترتيبات الأمنية للتأمين الطريق الساحلي، ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة إلى الجفرة، والتي يجرى العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاح العمل.

واستعرض عضو لجنة الترتيبات الأمنية الاحتياجات المطلوبة لإقامة ثلاث نقاط تمركزات أمنية ثابتة بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد وزير الداخلية «دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم».

وفي 16 ديسمبر الجاري، عقد طرفا اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا بمقر اللجنة في مدينة سرت بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

وفي يوليو، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها أمام المواطنين، وذلك في ختام اجتماعات الجولة الحادية عشرة للجنة التي عقدت بمقرها في مدينة سرت.

جانب من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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