خلال لقاء مع معيتيق..زينينغا يؤكد على ضرورة تحديد «موعد واقعي» للانتخابات

زينينغا مصافحا معيتيق خلال لقائهما في طرابلس، الثلاثاء 28 ديسمبر 2021. (البعثة الأممية)

أكد الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائمة بأعمال رئيسها، رايزدون زينينغا، على «أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية... والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت» وفق تغريدة نشرته البعثة عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء.

جاء تأكيد زينينغا خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع المرشح الرئاسي، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، أحمد معيتيق.

وقالت البعثة في تغريدة ثانية إن زينينغا «استمع إلى معيتيق عن الاجتماع الأخير في بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية حيث ركز على المصالحة وتوسيع هذا الحوار»، معتبرة أنها «مبادرة إيجابية ومرحب بها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة».

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من جهته، قال معيتيق عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقائه مع زينينغا «تمحور حول المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتأجيلها، الأمر الذي نتج عنه الفراغ السياسي الحالي».

وأضاف معيتيق أن اللقاء تخلله استعراض سبل إيجاد الحلول للمختنقات التي يواجهها الوطن، بالإضافة إلى مناقشة زيارته إلى مدينة بنغازي الأسبوع الماضي ولقاء بعض المرشحين الرئاسيين في إطار مبادرة «ليبيا واحدة».