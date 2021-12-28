«الصحة» تتابع حملة التطعيمات المضادة لـ«كورونا» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 08:49 مساء
وزير الصحة يتابع عمل اللجنة المشرفة على حملة التطعيمات المضادة لـ«كورونا» بمدينة بنغازي. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استعرض اجتماع بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن مدى إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وفق الفئات العمرية، بمدينة بنغازي.

الاجتماع عقده وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، مع رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على حملة التطعيمات المضادة لفيروس «كورونا» بمدينة بنغازي، وفق ما أفاد منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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واطلع الوزير على تقارير اللجنة حول عمل الفرق المتحركة التي استهدفت دور الرعاية ومراكز العزل، والمستشفيات، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، كما اطلع على البرامج المقترحة من اللجنة لإطلاق حملات توعوية لحث المواطنين على تلقي اللقاحات.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس اللجنة، مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، والعضوين حسين شنبش وأحمد العوامي، والمدير التنفيذي لحملة التطعيمات بمدينة بنغازي رمضان الفيتوري، ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، وعضو لجنة التفتيش والمتابعة بالديوان نوري الفسي.

وزير الصحة يتابع عمل اللجنة المشرفة على حملة التطعيمات المضادة لـ«كورونا» بمدينة بنغازي. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الصحة يتابع عمل اللجنة المشرفة على حملة التطعيمات المضادة لـ«كورونا» بمدينة بنغازي. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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