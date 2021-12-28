بليحق: مجلس النواب ناقش ملف المناصب السيادية في جلسة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 05:44 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس ناقش خلال جلسته، التي عقدت اليوم، ملف المناصب السيادية.

وقال بليحق في بيان اليوم، إن الجلسة التي عقدت في طبرق، ترأسها رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني أحميد حومة.

وبحسب بليحق، ناقشت الجلسة أيضا مشروع قانون الاتحادات والنقابات، الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه في الجلسة المقبلة، كما ناقشت ملف العلاج بالخارج و«معاناة المرضى والجرحى بدول العالم»، الذي أحيل للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة أيضا.

ولفت إلى أن الجلسة ناقشت أيضا طرح قانون نظام القضاء وعرضه خلال الجلسة المقبلة.

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وعلق مجلس النواب جلسته التي عقدت اليوم إلى الأسبوع المقبل، التي بثت على الهواء مباشرة.

وقبلها بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب، مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بحسب ما أعلن بليحق.

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