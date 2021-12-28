«العمل والتأهيل» تمنع غير الملقحين ضد «كورونا» من دخول ديوان الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 05:04 مساء
وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد. (بوابة الوسط)

قررت وزارة العمل والتأهيل منع غير المتحصلين على لقاح «كورونا» من دخول ديوان الوزارة والإدارات والمكاتب التابع لها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه لن يسمح بدخول أي شخص إلى ديوان الوزارة والإدارات والمكاتب التابعة لها دون إبراز بطاقة التعليم ضد فيروس «كورونا»، اعتبارا من غد الأربعاء، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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ولفتت الوزارة إلى أن القرار جاء بناء على تعليمات من وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، واستنادًا على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا»، واستشعارًا بخطورة المتحور الجديد «أوميكرون».

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد، بالجرعة الأولى بلغ مليونًا و847 ألفًا و82 شخصًا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية، 816 ألفاً و927 شخصًا.

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