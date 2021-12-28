حملة توعية تستهدف رفع الوعي الغذائي لطلبة المدارس بسوق الجمعة

حملة توعية لرفع الوعي الغذائي لطلبة المدارس بسوق الجمعة, 28 ديسمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

بدأ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حملة توعية تستهدف طلبة المدارس ببلدية سوق الجمعة، لرفع الوعي الغذائي بين الطلبة تحت شعار «صحتي في غذائي من أجل صحة أجيالنا».

وقال المركز في بيان، الثلاثاء، إن الحملة ببلدية سوق الجمعة تأتي استمرارا للحملة الأساسية التي أطلقها منذ فترة في جميع مدارس ليبيا، والتي تستهدف رفع الوعي التثقيفي الغذائي بين الطلبة، من حيث تناول الغذاء الصحي والطرق الصحية لاستهلاكها.

وبحسب البيان، كان مصاحبا للحملة إفطار صحي مقدم من إدارة مدرسة شهداء الشط ومدرسة ذات النطاقين ببلدية سوق الجمعة.

وأوضح البيان، أن الحملة، ترأسها رئيس وحدة الرقابة سوق الجمعة، أبوبكر مروان، ورافقه محاضرون ذوو اختصاص بالوحدة، مضيفا أن الحملة مستمرة حتى تغطي كامل مدارس بلدية سوق الجمعة.

حملة توعية لرفع الوعي الغذائي لطلبة المدارس بسوق الجمعة, 28 ديسمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

حملة توعية لرفع الوعي الغذائي لطلبة المدارس بسوق الجمعة, 28 ديسمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

حملة توعية لرفع الوعي الغذائي لطلبة المدارس بسوق الجمعة, 28 ديسمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)