بعد إطلاقه من ليبيا.. المدرس الأميركي فرناندو سبينوزا يصل إلى بلاده

المدرس الأميركي لدى وصوله إلى بلاده بعد إطلاقه من ليبيا، 28 ديسمبر 2021، (حكومتنا)

وصل المدرس الأميركي، فرناندو سبينوزا، إلى بلاده بعد إطلاقه من ليبيا، حيث احتُجز على خلفية انتهاكه قيود التأشيرة وإجراءات التنقل.

جاء ذلك بجهود من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، حسب بيان صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 23 ديسمبر الجاري، نشرت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، تقريرا عن المدرس، الذي كان ضابطا سابقا في البحرية، قالت فيه إنه اختفى في ليبيا منذ التاسع من نوفمبر الماضي، بعد 5 أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء وظيفة جديدة في مدرسة دولية بطرابلس، مشيرة إلى أنه كان في رحلة عطلة نهاية الأسبوع إلى الصحراء لرؤية واحة قبرعون، وقد ذهب رغم التحذيرات التي تلقاها من أن «الطرق غير آمنة وقد يعرض نفسه للخطر».

ملابسات توقيف المدرس الأميركي

وعلى إثره، ردت الخارجية ببيان أوضحت فيه ملابسات الأمر، قائلة إن سبينوزا دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة، وعمل مدرسا في إحدى المدارس، إلا أن صلاحية التأشيرة انتهت، وجرى إيقافه في الجنوب من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة بالرغم من تنبيهه عدة مرات.

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وأشارت الوزارة إلى تدخل المنقوش للتعجيل بالإجراءات وترحيله؛ حفاظا على العلاقات الليبية الأميركية، مستغربة من المغالطات التي أوردتها «سي إن إن»، وعدم التزامها بـ«الحيادية» في النشر، إذ أشارت إلى انقطاع الاتصال بينه وعائلته، في حين جرى «تأمين اتصال هاتفي له» مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأميركية المعتمدة لدى ليبيا، كما اتصلت السفارة بأسرته.