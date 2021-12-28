«الصحة» تعلن شفاء 5 أطفال مصابين بسرطان الدم.. وعودة أحدهم للدراسة

الطفل محمد يعود لمقعده الدراسي بعد شفائه من السرطان, (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة شفاء خمسة أطفال مصابين بسرطان الدم، وعودة أحدهم لمقعده الدراسي في مدرسته «ذات الصواري» في السواوة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، الثلاثاء، أكدت استشارية أورام وأمراض الدم ومؤسسة قسم أورام الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، الدكتورة عالية الشهوبي، شفاء الأطفال الخمسة وهم «رُوميساء، ورفاه، ميسم، وسام ومحمد»، إذ تلقوا العلاج لأشهر بالقسم، بعدما أظهرت نتيجة فحوصاتهم إصابتهم بالمرض.

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ولفتت الوزارة إلى أن أحد الأطفال الخمسة وهو محمد سالم الوحيشي، عاد للدراسة، بعد رحلة علاج استمرت 7 أشهر بقسم علاج أورام الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة، وتسلم هدية من مدرسته «ذات الصواري»، احتفالا بشفائه وعودته إلى مقعده الدراسي.