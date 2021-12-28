599 إصابة جديدة بـ«كورونا المستجد» في ليببا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 11:57 صباحا
مركز عزل سرت, (الإنترنت)

 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 599 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، منها 132 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 486 مصابًا، وتُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 12.4% من إجمالي 4816 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4217 منها.

 وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 386 ألفًا و878 حالة، منها 6535 حالة نشطة، بينما تعافى 374 ألفًا و667 حالة، وسُجلت 5676 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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