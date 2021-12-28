«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 11:23 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، مع وصول ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل مصراتة وسرت.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع وثلاثة أمتار.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدا على ساحل مصراتة وسرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح جنوبية غربية، تتحول تدرجيا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع وثلاثة أمتار.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على معظم الساحل غدا.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر واضطراب البحر.

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