استقرار الدولار وصعود الإسترليني في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال التعاملات في السوق الرسمية، الثلاثاء، عند 4.59 دينار وهو السعر نفسه الذي سجله أمس الإثنين.

وبقي اليورو عند سعر 5.20 دينار، فيما صعد سعر الجنيه الإسترليني قرشين خلال تعاملات، الثلاثاء، مقارنة بأمس مسجلًا 6.17 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على التوالي.

وهبطت الليرة التركية قرشًا مسجلة 0.38 دينار، فيما حافظ اليوان الصيني على سعر 0.72 دينار.