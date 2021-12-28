أحوال الطقس اليوم: أمطار غزيرة وخلايا رعدية في مناطق بالشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 09:59 صباحا
أمطار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر معظم مناطق الشمال الشرقي بأجواء مغيمة مصحوبة بخلايا رعدية، مع سقوط أمطار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، أن الأمطار ستكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرًا على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المنطقة من طرابلس حتى سرت، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون غزيرة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، واحتمال تكون الضباب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

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