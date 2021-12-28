«اللواء 444 قتال»: ضبط مصنعين للخمور في قصر بن غشير وترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 09:01 صباحا
متهمون ضبطهم «اللواء 444 قتال» داخل مصنع للخمور، 27 ديسمبر 2021، (صفحة اللواء على فيسبوك)

أعلن «اللواء 444 قتال» ضبط مصنعين لإنتاج الخمور في قصر بن غشير وترهونة.

وأوقفت إحدى مفارز اللواء، أربعة من القائمين على المصنع في منطقة قصر بن غشير، ثم أُحيلوا إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات، حسب بيان اللواء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وفي ترهونة، عثرت مفرزة أخرى على المصنع داخل مزرعة في منطقة الخضراء، وداخلها اثنين من المتهمين، الذين نُقلا إلى جهات الاختصاص.

كما أشار البيان إلى القبض في المدينة نفسها على أحد أفراد «الكانيات»، مضيفا أنه يشتبه في تورطه بجرائم قتل وتصفية، وسيحال إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه.

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