دخول 30 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل وخروج 21 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 08:52 صباحا
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة دخول 26 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وخرجت 15 حالة من تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيها من المرض، فيما يتواجد 120 مصابا في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وبحسب النشرة الوبائية، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و844 ألف شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعتين أكثر من 809 آلاف.

ووصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 386 ألفًا و279 حالة، منها 6433 حالة نشطة، بينما تعافى 374 ألفًا و181 حالة، وسُجلت 5665 حالة وفاة، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. ليبيا تتوج بـ6 ميداليات برونزية في افتتاح «عربية الأثقال»
رياضة محلية
الدوري الإنجليزي.. 103 إصابات بـ«كورونا» في أسبوع
رياضة عالمية
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث
دولى
جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز
رياضة محلية
تطورات المتحور: «أوميكرون» ينشر الفوضى في الأجواء.. وفرنسا تستعد لتشديد ...
دولى
إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
رياضة محلية
بليحق: وقف بث جلسة «النواب» لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري
ليبيا
وليامز تعلق على جلسة مجلس النواب
ليبيا
النويري: الليبيون يطالبون بالانتخابات والمصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
بيل غيتس يكشف أكثر القضايا التي تقلقه في 2022
دولى
«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
القيب: الحد الأقصى لتوفير الكتاب المدرسي بالكامل 30 يوما
ليبيا
«ذا غارديان»: المملكة المتحدة متهمة بالدفاع عن الفساد في ليبيا بعد تغريدة عن ...
ليبيا
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصيات «لجنة النواب» بشأن العملية الانتخابية: إعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة