القبض على مزور عملة في المدينة القديمة

أوراق مالية مزورة جرى ضبطها بحوزة المتهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

ألقت وحدة القبض والتحري بمكتب الدعم المركزي المدينة القديمة، اليوم الإثنين، القبض على مزور عملة، وجرت إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بضبط متهم يدعى «ر.أ.ع»، ليبي الجنسية مواليد 196، وبحوزته مبلغ من الأوراق النقدية المزورة يقدر بـ13.950 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى عملة محلية بقيمة 22.935 ألف دينار، وورق عادي نوع A4 كان يستعمله في عمليات تزوير العملة.

وأضاف البيان أن الأجهزة المعنية اتخذت الإجراءات حيال المتهم، وأحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

أوراق مالية مزورة جرى ضبطها بحوزة المتهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)