السايح: مئات المرشحين لانتخابات «النواب» مدانون بجرائم سرقة ومخدرات وزنا

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح في لقاء مع «تلفزيون المسار» (لقطة شاشة)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية رصدت وجود مئات المرشحين لانتخابات مجلس النواب «فارين من السجون»، وهم «مدانون في جرائم قتل وخطف وسرقات وتجارة مخدرات وزنا وغيرها».

وأضاف السايح، في لقاء مع «تلفزيون المسار» مساء اليوم الإثنين، إلى أن المفوضية تقوم حاليًا بعملية تدقيق في قوائم المرشحين للانتخابات مجلس النواب، البالغ عددهم 5500 مرشح يتنافسون على 200 مقعد.

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وانتقد رئيس المفوضية زيادة عدد المرشحين، باعتبارها ستتسبب في تشتيت الأصوات، ما يعني أنّ أي مرشح يحصل على أصوات مركز انتخابي واحد سيصبح نائبًا في البرلمان، متوقعًا أن تكون هناك رغبة في السيطرة على مراكز الاقتراع بالتهديد أو الترغيب من قبل مرشحين.

لذلك، شدد السايح على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم، لتفادي هذا العيب الذي يمكن أن يجعل مجلس النواب الجديد لا يعبر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي.