الحكومة تخصص 34 مليون دينار لسداد الرواتب المتأخرة بالخطوط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 10:58 مساء
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية أن مجلس الوزراء خصص مبلغ 34 مليون دينار لسداد رواتب العاملين بالشركة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 739 لسنة 2021، يقضي بتخصيص 34 مليون دينار لصالح وزارة المواصلات لسداد مرتبات العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية.

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وأشارت إلى أن القرار جاء بعد عدة مشاورات ولقاءات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المواصلات، لافتة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ القرار، وصرف المبلغ للرواتب المتأخرة.

وأثنت الشركة على دور النقابة العامة للنقل الجوي على دعمها، معتبرة هذه الخطوة بمثابة «وقفة جادة» للموظفين بالخطوط الليبية من أجل التخفيف من المعاناة المترتبة عن تأخر الرواتب لفترات طويلة.

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