بليحق: مجلس النواب اطلع على تقارير سرية.. واتخذ 3 قرارات بشأن الانتخابات

جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021(موقع مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مجلس النواب استعرض في جلسته اليوم الإثنين، تقارير احتوت على تهديدات ومخاطر تواجه العملية الانتخابية، وهي تقارير ذات طابع سري، منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية، وذلك قبل تعليق الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.

وأضاف بليحق، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن جلسة اليوم التي حضرها أكثر من 120 نائبًا، استمعت إلى عدد من التقارير المتعلقة بالعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراؤها في موعدها 24 ديسمبر.

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واستعرضت الجلسة تقرير اللجنة النيابية المكلفة التواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل، بالإضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل التي واجهتها، فضلاً عن التقارير السرية التي عرضت التهديدات التي واجهت الانتخابات.

مجلس النواب انتهى إلى 3 قرارات

وأضاف بليحق أن مجلس النواب انتهى إلى ثلاثة قرارات، بعد مداولة لساعات، أولاها تأكيد مجلس النواب أن المفوضية العليا للانتخابات لم تخاطبه بشأن تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير المقبل.

وثاني البنود يتمثل في تأكيد مجلس النواب استمرار لجنة خارطة الطريق التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 في عملها، من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

كما قرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير وما حوته حول العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيصدر قرارًا بهذا الصدد، على أن تتواصل وزارة الخارجية مع الجهات المعنية لإبلاغها بالقرار.