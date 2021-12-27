بليحق: مجلس النواب اطلع على تقارير سرية.. واتخذ 3 قرارات بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 10:12 مساء
جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021(موقع مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مجلس النواب استعرض في جلسته اليوم الإثنين، تقارير احتوت على تهديدات ومخاطر تواجه العملية الانتخابية، وهي تقارير ذات طابع سري، منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية، وذلك قبل تعليق الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.

وأضاف بليحق، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن جلسة اليوم التي حضرها أكثر من 120 نائبًا، استمعت إلى عدد من التقارير المتعلقة بالعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراؤها في موعدها 24 ديسمبر.

- تعليق جلسة «النواب» إلى الغد بعد حسم الموقف من الانتخابات
- النويري يعلن مقترحات النواب بشأن مستقبل العملية الانتخابية

واستعرضت الجلسة تقرير اللجنة النيابية المكلفة التواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل، بالإضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل التي واجهتها، فضلاً عن التقارير السرية التي عرضت التهديدات التي واجهت الانتخابات.

مجلس النواب انتهى إلى 3 قرارات
وأضاف بليحق أن مجلس النواب انتهى إلى ثلاثة قرارات، بعد مداولة لساعات، أولاها تأكيد مجلس النواب أن المفوضية العليا للانتخابات لم تخاطبه بشأن تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير المقبل.

وثاني البنود يتمثل في تأكيد مجلس النواب استمرار لجنة خارطة الطريق التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 في عملها، من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

كما قرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير وما حوته حول العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيصدر قرارًا بهذا الصدد، على أن تتواصل وزارة الخارجية مع الجهات المعنية لإبلاغها بالقرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز
رياضة محلية
تطورات المتحور: «أوميكرون» ينشر الفوضى في الأجواء.. وفرنسا تستعد لتشديد ...
دولى
إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
رياضة محلية
بليحق: وقف بث جلسة «النواب» لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري
ليبيا
وليامز تعلق على جلسة مجلس النواب
ليبيا
النويري: الليبيون يطالبون بالانتخابات والمصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
بيل غيتس يكشف أكثر القضايا التي تقلقه في 2022
دولى
«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
القيب: الحد الأقصى لتوفير الكتاب المدرسي بالكامل 30 يوما
ليبيا
«ذا غارديان»: المملكة المتحدة متهمة بالدفاع عن الفساد في ليبيا بعد تغريدة عن ...
ليبيا
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
المشري يكشف مقترحا دوليا وآخر محليا لخارطة الطريق المقبلة
ليبيا
وليامز: تحديد مدة تأجيل الانتخابات الليبية هو أمر يعود لمجلس النواب والمفوضية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصيات «لجنة النواب» بشأن العملية الانتخابية: إعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة