الجزائر تعزي في وفاة مجاهد ليبي شارك في «ثورة التحرير» ضد فرنسا

المجاهد الليبي محمد عمر أحمد قنص، الملقب بـ«ولد حمو محمد» (أرشيفية: الإنترنت)

قدم قنصل عام الجزائر في طرابلس، عيسى رماني، تعازيه إلى عائلة المجاهد الليبي الذي شارك في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسية (1954-62) محمد عمر أحمد قنص، الملقب بـ«ولد حمو محمد»، الذي توفي عن عمر ناهز 84 سنة.

وتقدم القنصل الجزائري، اليوم الأحد، بـ«اسم المسؤولين الجزائريين والأسرة الثورية»، بـ«خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المجاهد الفقيد» الذي قال إنه «جسد بصدق وشرف، أسمى معاني تضامن الشعب الليبي العريق مع قضية الجزائر العادلة ضد الاستعمار الفرنسي»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

- الجزائر تحيي ذكرى معركة «إيسين» الليبية

واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن الفقيد «يبقى مثالاً حيًّا من بين عديد المواقف التي يسجلها تاريخ علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين الشعبين الشقيقين». كما جدد القنصل «دعم وثقة الجزائر في قدرة الشعب الليبي الشقيق على تحقيق أهدافه قريبًا في الاستقرار والأمن والازدهار».

وتحيي الجزائر كل سنة معركة «إيسين» الشهيرة بين الشعبين الجزائري والليبي في مواجهة المستعمر الفرنسي للبلاد.

ووفق مؤرخين، تعود أحداث معركة «إيسين» التاريخية إلى الفترة ما بين 3 إلى 5 من أكتوبر 1957 عندما نصب مجاهدون جزائريون كمينًا لقافلة تموين فرنسية، قامت على أثرها قوات الاحتلال الفرنسي بقصف قرية «إيسين» الليبية مع الحدود الجزائرية، كرد على العملية، ليتوحد الشعبان في صف واحد ضد قوات الجيش الفرنسي في معركة تاريخية امتزجت فيها الدماء.