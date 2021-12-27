سفيرا ليبيا الجديدان لدى السودان ورواندا يؤديان اليمين أمام المنفي

سفير ليبيا لدى رواندا إبراهيم مطر، وسفير ليبيا لدى السودان فوزي بومريز في مكتب المنفي، 27 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أدى سفيرا ليبيا الجديدان لدى كل من رواندا والسودان اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، قبل توجههما إلى مواقع عملهما.

وسيشغل إبراهيم سيدي إبراهيم مطر منصب سفير ليبيا لدى جمهورية رواندا، أما فوزي عبد الرحيم بومريز سيكون سفير ليبيا لدى جمهورية السودان.

وقال المنفي، خلال مراسم أداء اليمين، إن مهمة السفراء تتركز على «المساهمة في تعزيز علاقاتنا مع الدول الموفدين لها، ورعاية مصالح الدولة الليبية، وخدمة الليبيين المقيمين في هذه الدول».

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يشار إلى أن خلافًا نشب في سبتمبر الماضي حول تعيين المناصب الدبلوماسية بين المنفي ووزيرة الخارجية نجلاء االمنقوش، ودخل مكتب النائب العام على الخط، إذ قال إن كلًّا من سفيري ليبيا لدى الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وكذلك نائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية قدموا شكاوى ضد الوزيرة.

واعتبر المكتب أن المنقوش وضعت نفسها تحت طائلة المساءلة الجنائية بسبب ما تضمنته هذه الشكاوى.

وقدم الدبلوماسيون الثلاثة شكاوى بشأن طلب الوزيرة عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج، مع إيقاف مرتباتهم.

وشدد مكتب النائب العام على ضرورة ألا تتجاوز الوزيرة «صلاحياتها والتعدي على اختصاصات المجلس الرئاسي وتجاهل قراراته ومراسلاته والتسبب في اضطراب الدبلوماسية الليبية».

سفير ليبيا لدى رواندا إبراهيم مطر، وسفير ليبيا لدى السودان فوزي بومريز في مكتب المنفي، 27 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)