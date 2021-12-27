تعليق جلسة «النواب» إلى الغد بعد حسم الموقف من الانتخابات

جلسة مجلس النواب، 27 ديسمبر 2021 (الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق)

وافق مجلس النواب بالأغلبية على مقترح يقضي بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، فيما يتعلق بالأسباب التي أعلنتها بشأن تعذر إجراء الانتخابات.

وتلا النويري عددًا من المقترحات على النواب، التي تضمنت بالإضافة إلى المقترح الأول ،التعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات، ومن ثمّ وضع خارطة الطريق.

كما جاء من بين المقترحات، استدعاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليها فيما ورد ببيانها حول «القوة القاهرة»، بالإضافة إلى مقترح بفتح باب التصويت على رئاسة الحكومة، وهي المقترحات التي لم تحظَ بموافقة النواب.

وفي نهاية الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، تعليق الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء، لاستكمال المناقشات.