ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 08:27 مساء
منتجات غذائية فاسدة مضبوطة في سرت. (فرع جهاز الحرس البلدي)

أتلف جهاز الحرس البلدي في سرت نحو أربعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، اليوم الإثنين.

وقال رئيس فرع الجهاز في سرت، العميد جمعة أمبية لـ«بوابة الوسط»، إنه جرى إئتلاف كميات كبيرة من الأجبان والعصائر والمشروبات المنتهية الصلاحية، التى كانت تباع في عدد من الأسواق والمحال التجارية بالمدينة.

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وأوضح أن هذه الكميات جرى ائتلافها اليوم بحضور الجهات المختصة، مشيرًا إلى ضبطها من خلال دوريات الجهاز، بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأغدية والأدوية.

منتجات غذائية فاسدة مضبوطة في سرت. (فرع جهاز الحرس البلدي)
منتجات غذائية فاسدة مضبوطة في سرت. (فرع جهاز الحرس البلدي)
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