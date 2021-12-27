«المركزي»: تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف بنحو 7 مليارات دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 07:52 مساء
اجتماع مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ الصديق الكبير، 27 ديسمبر 2021. (المصرف)

ناقش مصرف ليبيا المركزي مدى الالتزام بتوفير السيولة لجميع فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك خلال لقاء لمحافظ المصرف الصديق الكبير مع الفريق المكلف هذه المهمة، اليوم الإثنين.

وقال المصرف في بيان إن قيمة الشحنات المرسلة جوًّا من قِبل المصرف لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية ملياري دينار، وإلى فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية 1.5 مليار دينار ومناطق الجبل الغربي 1.2 مليار دينار.

كما أوضح أنه جرى توزيع سيولة من فروع المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خلال العام 2021، مشيرًا إلى تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف بقرابة 7 مليارات دينار.

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وفي الثالث من يناير الماضي قرر المصرف المركزي تعديل سعر صرف العملة الليبية، وتحديدها بـ 4.46 دينار مقابل الدولار. وبعد أقل من شهر ( 25 يومًا فقط) من العمل بسعر الصرف المعدل، تجاوزت مبيعات النقد الأجنبي في البلاد 3 مليارات دولار، بما يعادل 13 مليارًا و410 ملايين دينار، وفق المعلن عن عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف مصباح العكاري.

ودخل هذا المبلغ إلى المصارف التجارية عبر طريقتين: الأولى خصم من حساب جارٍ، أي في ودائع تحت الطلب، والثانية سيولة كاش.

وشدد بيان المصرف على اهتمامه بتوفير السيولة للمواطنين بشكل منتظم، واستعداده لتنفيذ خطة المصرف ليبيا للعام 2022 .

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