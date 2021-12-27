نصية: المفوضية لم تبلغ مجلس النواب بموعد بديل للانتخابات

عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية متحدثا خلال جلسة الإثنين 27 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبدالسلام نصية، إن «المفوضية العليا الانتخابات لم تبلغ مجلس النواب بتحديد موعد لإجراء الانتخابات بديلاً عن يوم 24 ديسمبر 2021».

وأشار نصية، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق، إلى استمرار لجنة خارطة الطريق في عملها لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبل خلال موعد يحدده المجلس لمناقشتها.

استدعاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات

وطالب باستدعاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات لتوضيح ماهية «القوة القاهرة» التي وردت في بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر.

وناقشت الجلسة مقترح مقدم من 10 نواب يطالبون بإضافة بند في قرار المجلس اليوم بشأن تصريحات السفراء الأجانب لتدخلهم في الشؤون الداخلية والتنديد بها، بالإضافة إلى مقترح قرار بإعلان السفيرة البريطانية (سفيرة غير مرغوب فيها)، واعتبار تصريحاتها «غير مقبولة».

واختلفت وجهات نظر النواب حول كيفية إبلاغ السفيرة البريطانية بأنها «غير مرغوب فيها»، ففي حين رأى البعض تكليف لجنة الخارجية بالأمر، رأى آخرون أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية.