النويري يعلن مقترحات النواب بشأن مستقبل العملية الانتخابية

جلسة مجلس النواب، 27 ديسمبر 2021، (بث مباشر)

عرض رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، مقترحات النواب بشأن مستقبل العملية الانتخابية، التي تتراوح بين معالجة المطالبات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات أو تأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة ستة أشهر.

وانتقد النويري، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق: «صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب على عجل والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين».

وتابع أن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق، وما جرى عرضه هي مجرد مقترحات».

وعرض النويري خمسة مقترحات من النواب هي:

- مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري.

- التعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات، ومن ثمّ وضع خارطة الطريق.

- المضي قدمًا في العملية الانتخابية بعد الحصول على بيان المفوضية.

- التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية.

- تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وهو ما يتطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف.