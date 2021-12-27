صالح همة يستنكر تعليق مفوضية الانتخابات على أحكام القضاء

عضو مجلس النواب صالح همة متحدثا خلال جلسة الإثنين 27 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

طالب عضو مجلس النواب عن مدينة غات، صالح همة، المفوضية العليا للانتخابات بعرض مشكلاتها أمام الليبيين، مستنكرًا في الوقت نفسه «استغراب المفوضية قبول القضاء بعض المرشحين».

كما استنكر همة، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق، ما وصفه بـ«احتجاج السايح على قرارات القضاء»، التي قال إنها «لا ينبغي أن تعود للتخمين حسب هوى المفوضية».

وتابع: «الناس تنتظر ما سيخرج به مجلس النواب بشأن الانتخابات، لكن الرأي الأهم أن لجنة خارطة الطريق يأتي دورها بعد يوم 24 يناير الذي اقترحته المفوضية لإنجاز الانتخابات. والمطلوب من المفوضية توضيح ما تريد من مجلس النواب لإنجاز الانتخابات».