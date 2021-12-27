عمارة شنبارو: الموعد الجديد للانتخابات غير منطقي وغير واقعي

عضو مجلس النواب عمارة شنبارو متحدثا خلال جلسة الإثنين 27 ديسمبر 2021. (بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب عمارة شنبارو إن الموعد الجديد للانتخابات الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على المجلس «غير منطقي وغير واقعي»، مؤكدا أنه «لا يمكن إجراء انتخابات في هذا الموعد لأن أسباب عدم إجراء الانتخابات ما زالت قائمة».

وتوقع شنبارو خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق أن «يكون الفشل هو النتيجة» ما لم تجري عملية معالجة حقيقية للمعوقات والعراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق يوم 24 ديسمبر.

وأضاف النائب عمارة شنبارو «أمامنا طريق وحيد يجب أن نسلكه وهو إعداد خارطة طريق يضعها مجلس النواب تتضمن تحديد الوضع السياسي للسلطة التنفيذية. ثم القيام بالاستفتاء على الدستور بعد عرضه على الشعب».