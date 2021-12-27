طلال الميهوب: إصدار البيانات الخماسية والمواقف من المجتمع الدولي غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 05:08 مساء
عضو مجلس النواب طلال الميهوب. (بث مباشر)

اعتبر عضو مجلس النواب، طلال الميهوب، أن «إصدار البيانات الخماسية والمواقف من المجتمع الدولي غير مقبول»، وقال معلقًا على البيانات الأخيرة الصادرة عن القوى الدولية المعنية بليبيا: «نحن أسياد الأرض، ونحن من نقرر».

وعلق الميهوب في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين في مدينة طبرق على ما يطرح بشأن موعد الانتخابات واقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 24 يناير المقبل موعدًا للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، قائلًا: «مسألة تأجيل الانتخابات نقول للسيد عماد السايح ما الذي سيتغير في هذا الشهر».

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