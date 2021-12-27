يوسف العقوري: يجب فتح تحقيق مع عماد السايح بتهمة إهدار الوقت وعدم إقامة الانتخابات

عضو مجلس النواب يوسف العقوري خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس النواب، طبرق، 27 ديسمبر 2021. (صورة من البث المباشر)

طالب عضو مجلس النواب، يوسف العقوري، بفتح تحقيق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، متهمًا إياه بـ«إهدار الوقت وعدم إقامة انتخابات 24 ديسمبر في موعدها».

وقال العقوري، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق اليوم الإثنين لمناقشة مستقبل ما بعد تأجيل الانتخابات، إن «التقارير الاستخباراتية أشارت إلى احتمالية حدوث عمليات إرهابية، واستحالة إجراء الانتخابات، ولذلك يجب تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر».

كما شدد على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لأنها صمام الأمان، والوحيدة القادرة على تأمين الانتخابات، داعيًا مجلس النواب إلى «الضغط والعمل لتوحيد الجيش».

