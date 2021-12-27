جاب الله الشيباني: الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 04:59 مساء

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن تقارير وزارة «الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات»، مشددًا على ضرورة «إزالة هذه العوائق قبل التفكير في موعد آخر» للانتخابات.

وأضاف الشيباني خلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الإثنين، في مدينة طبرق: «نحن لم يصلنا بشكل رسمي خطاب من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول الموعد الجديد» للانتخابات.

وأكد الشيباني أن العوائق التي تواجه العملية الانتخابية «ما زالت قائمة»، مطالبًا بضرورة الذهاب «في مسار وضع خارطة طريق» للمرحلة المقبلة.

واستدرك الشيباني قائلًا: «ولكن إذا أراد (رئيس مفوضية الانتخابات) عماد السايح مخاطبة مجلس النواب حول إزالة العوائق وإمكانية إجراء الانتخابات نحن سنذهب معه في هذا الاتجاه».

وتطرق الشيباني، خلال حديثه، إلى تصريح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بخصوص وجود 600 مرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لديهم قضايا جنائية، معتبرًا أن القضاء الليبي لديه عديد القضايا المنظورة أمامه، لكنه «لا يستطيع إصدار أحكام نظرًا لتوتر الوضع الأمني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة روسية تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين