جاب الله الشيباني: الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن تقارير وزارة «الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات»، مشددًا على ضرورة «إزالة هذه العوائق قبل التفكير في موعد آخر» للانتخابات.

وأضاف الشيباني خلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الإثنين، في مدينة طبرق: «نحن لم يصلنا بشكل رسمي خطاب من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول الموعد الجديد» للانتخابات.

وأكد الشيباني أن العوائق التي تواجه العملية الانتخابية «ما زالت قائمة»، مطالبًا بضرورة الذهاب «في مسار وضع خارطة طريق» للمرحلة المقبلة.

واستدرك الشيباني قائلًا: «ولكن إذا أراد (رئيس مفوضية الانتخابات) عماد السايح مخاطبة مجلس النواب حول إزالة العوائق وإمكانية إجراء الانتخابات نحن سنذهب معه في هذا الاتجاه».

وتطرق الشيباني، خلال حديثه، إلى تصريح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بخصوص وجود 600 مرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لديهم قضايا جنائية، معتبرًا أن القضاء الليبي لديه عديد القضايا المنظورة أمامه، لكنه «لا يستطيع إصدار أحكام نظرًا لتوتر الوضع الأمني».