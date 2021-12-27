النائب سعيد امغيب: يجب على «المفوضية» إعلان اسم الجهة المعطلة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 04:52 مساء
عضو مجلس النواب سعيد امغيب خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، 27 ديسمبر 2021. (صورة من البث المباشر)

أبدى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، تعجبه من عدم إعلان مفوضية الانتخابات الجهة التي تريد تعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال امغيب، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق لمناقشة موضوع تأجيل الانتخابات ومستقبل ما بعد 24 ديسمبر، الذي كان محددًا للاقتراع: «بعد الاطلاع على التقارير الأمنية وبيانات المفوضية حول وجود جهة تريد تعطيل الانتخابات، لم نفهم هذه الجهة، ويجب أن تصارح المفوضية الشعب الليبي بالحقيقة».

وأشار إلى «وجود قوى أجنبية في ليبيا» تقف وراء التأجيل، متحدثًا عن وقوف جهات معينة وراء مصرف ليبيا المركزي وتدخل بعض السفراء في الشأن الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود مصالحة حقيقية، محملًا كذلك حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية عن الوضع الراهن.

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