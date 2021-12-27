توصيات «لجنة النواب» بشأن العملية الانتخابية: إعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة

أوصت لجنة مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

وأوضحت اللجنة في توصياتها، بناء على ما ورد إليها من تقرير المفوضية العليا للانتخابات، أنه يجب أولًا: وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطه بمدد ومراحل و تواريخ في إطار دستوري.

ثانيًا، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة.

ثالثًا، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.

ووقع على هذا البيان كل من:

1- الهادي علي الصغير، رئيس اللجنة.

2- صالح عبد الكريم افحيمه، مقرر اللجنة.

3- زائد هدية عطية، عضو اللجنة.

4- طلال عبد الله الميهوب، عضو اللجنة.

5- عزالدين عبد السلام قويرب، عضو اللجنة.