بليحق: وقف بث جلسة «النواب» لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري

عدد من النواب المشاركين في جلسة مجلس النواب، 27 ديسمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، وقف بث جلسة مجلس النواب، الإثنين؛ لعرض تقارير أمنية ذات طاب سري.

وقال بليحق: «إغلاق جلسة مجلس النواب، وإيقاف البث المباشر لعرض تقارير الأجهزة الأمنية التي تقتضي طابع السرية، وفقا للقانون»، حسب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن حل الأزمة لا بد أن يكون «ليبي - ليبي»

وأشار إلى أن الجلسة ستتناول تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية، والتي تتضمن إفادات من جهات أمنية ستناقش بشكل مغلق.