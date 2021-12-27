وقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بإجراء الانتخابات وإعلان قوائم مرشحي الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 12:36 مساء
وقفة أمام مجلس النواب في طبرق للمطالبة بإجراء الانتخابات، 27 ديسمبر 2021، (قناة الوسط)

نظم متظاهرون وقفة أمام مقر مجلس النواب في طبرق، الإثنين، بالتزامن مع عقده جلسة للاستماع إلى تقرير لجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ورفعوا لافتات تطالب بإجراء الانتخابات، وإعلان قوائم المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حسب مراسل قناة «الوسط».

وأمس الأحد، وصل إلى طبرق نحو 60 عضوا بمجلس النواب لحضور الجلسة، بعد دعوة رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، جميع الأعضاء للحضور.

وأنهت اللجنة البرلمانية المكلفة متابعة العملية الانتخابية، والتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء أعمالها، فيما سيعود الأمر لمجلس النواب، وفقما قال الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق السبت.

- مصدر: مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة التواصل مع المفوضية اليوم
متظاهرون في بنغازي وطبرق والقطرون يطالبون «النواب» بإقرار مقترح إجراء الانتخابات في 24 يناير
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ويوم الجمعة الماضي، شهدت مدن بنغازي وطبرق والقطرون ودرنة مظاهرات، حيث أعرب المشاركون فيها عن تمسكهم بمقترح المفوضية جعل 24 يناير المقبل يومًا للاقتراع، وذلك في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

ودعوا مجلس النواب إلى إقرار هذا المقترح، مؤكدين ضرورة نشر القوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين، والقوائم المبدئية لمرشحي البرلمان.

وقالوا إنهم مستمرون في النضال السياسي من أجل ليبيا، ورفضوا «محاولات الإلغاء والصفقات السياسية» التي ستعيد البلاد إلى «مربع الفوضى والفساد».

وتابعوا: «لن نقبل كل الإجراءات الساعية إلى استمرار الأجسام السياسية الحالية التي انتهت شرعيتها أخلاقيًا وقانونيًا».

المتظاهرون يرفعون لافتات ترفض تأجيل الانتخابات.
متظاهرات تطالبن بإعلان قوائم المرشحين.
عدد من المشاركات في الوقفة
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