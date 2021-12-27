560 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و14 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 11:54 صباحا
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 881 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، منها 135 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 675 مصابًا، وتُوفي 14 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 15% من إجمالي 5797 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4916 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع تسع حالات بالمنطقة الغربية وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 386 ألفًا و279 حالة، منها 6433 حالة نشطة، بينما تعافى 374 ألفًا و181 حالة، وسُجلت 5665 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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