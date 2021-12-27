السوق الرسمية: الدولار يواصل الاستقرار والليرة التركية تعاود الانخفاض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 10:32 صباحا
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الرسمية، الإثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وواصل متوسط سعر صرف الدولار استقراره لليوم الثاني هذا الأسبوع عند 4.59 دينار حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفضت الليرة التركية 4 قروش مسجلة 0.39 دينار مقابل 0.43 د‫ينار. وحافظ اليورو والجنيه الإسترليني على مستوى 5.20 دينار و6.15 د‫ينار على الترتيب.

وبقي الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.59 د‫ينار. في حين لم يطرأ أي تغيير في سعر اليوان الصيني، إذ حافظ على سعر 0.72 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عارض شائع لـ«أوميكرون» دون غيره من متحورات «كورونا»