«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة من بنغازي إلى درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة، تصل سرعته إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على ساحل مصراتة وسرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.