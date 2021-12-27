«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة من بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 10:13 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة، تصل سرعته إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على ساحل مصراتة وسرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على ساحل بنغازي وشحات، وتكون جنوبية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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