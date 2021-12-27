ضبط مطلوب على ذمة قضايا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 08:53 صباحا
مطلوب على ذمة قضايا في بنغازي، 26 ديسمبر 2021، (أمن بنغازي)

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مطلوبا على ذمة قضايا في المدينة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات حول تجول المتهم على متن سيارة، حيث انتقل أعضاء التحري إلى المكان ليجدوه في حالة سكر ظاهر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وعثر رجال الأمن، لدى تفتيشهم السيارة، على سلاح ناري من دون ترخيص نوع «كلاشنكوف» وأسلحة بيضاء، وزجاجة سعة نصف لتر تفوح منها رائحة كريهة، يشتبه أنها مادة مسكرة.

ونُقل المتهم إلى القسم، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.

مضبوطات عثر عليها مع المتهم.
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