صنع الله يبحث دعم مؤسسة النفط للقطاع لمجمع عيادات وادي كعام

جانب من اجتماع مصطفى صنع الله مع مسؤولي مجمع العيادات وأعيان منطقة وادي كعام ببلدية الخمس (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

استعرض وفد من وادي كعام ببلدية الخمس، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، المختنقات العاجلة والاحتياجات الطبية الأساسية التي تحتاجها المنطقة.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن صنع الله استقبل عددًا من أعيان منطقة الخمس، ومسؤولي مجمع عيادات وادي كعام ببلدية الخمس.

وضم الوفد: ناصر محمد أحمد أبو سيف، مدير مجمع العيادات، والدكتور بشير عبد السلام علي، أخصائي أمراض جلدية وتناسلية، وفتحي أمحمد علي الفرجاني، من أعيان الخمس، ومحمد عامر سعيد عاقوب الفرجاني، من أعيان وادي كعام، وفرج أمحمد عبد الله، من أعياد وادي كعام، وفوزي محمد جبران الشكري من النشطاء بمنطقة وادي كعام، وبحضور مختار عبد الدائم مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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وأضافت المؤسسة أن الاجتماع تطرق إلى المختنقات العاجلة والاحتياجات الأساسية من المعدات واللوازم الطبية لمجمع عيادات وادي كعام، الذي تغطي خدماته دائرة واسعة ببلدية الخمس والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت أن صنع الله أكد أهمية المنطقة باعتبارها أحد مناطق العبور، ومنطقة واعدة وضاربة في التاريخ الليبي والتراث العالمي، مشددًا على أن المؤسسة الوطنية للنفط، وحسب ما متاح لها من إمكانيات، لن تدخر جهدًا في «تقديم العون للجميع في إطار المسؤولية الاجتماعية وبرامج التنمية المستدامة وستساهم في حل المختنقات بمختلف المناطق الليبية وتذليل الصعاب التي تواجه المواطن البسيط في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط».

جانب من اجتماع مصطفى صنع الله مع مسؤولي مجمع العيادات وأعيان منطقة وادي كعام ببلدية الخمس (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من اجتماع مصطفى صنع الله مع مسؤولي مجمع العيادات وأعيان منطقة وادي كعام ببلدية الخمس (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من اجتماع مصطفى صنع الله مع مسؤولي مجمع العيادات وأعيان منطقة وادي كعام ببلدية الخمس (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)