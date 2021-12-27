الداخلية تستقبل وفدا من أمن السواحل التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 01:30 صباحا
جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد تركي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيةم الأحد، وفدًا تركيا يضم مدير مركز التدريب بأمن السواحل التركي العقيد عمر أرسل جن، ومستشار الشؤون البحرية في أمن السواحل التركي العقيد أرجان شوانردار، وذلك بحضور رئيس مكتب العمليات البحرية المقدم محمد النايض ورئيس قسم التدريب المقدم أسامة الهوني.

وأفاد منشور لوزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش الخطط التدريبية بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم الإدارة وأمن السواحل.

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وفي نوفمبر الماضي، اجتمع مسؤولون بالوزارة مع وفد تركي، لمناقشة التعاون في خمسة مجالات أمنية، هي: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن السواحل، وطيران الشرطة، والتدريب، بالإضافة إلى المختبرات الجنائية، والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات.

جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد تركي (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد تركي (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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