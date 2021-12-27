العثور على قذائف صاروخية لم تنفجر في عدة مناطق بالساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 12:34 صباحا
جانب من عملية تجميع قذائف صاروخية لم تنفجر في عدة مناطق بالساحل الغربي (صفحة المنطقة العسكرية الساحل الغربي على فيسبوك)

عثرت فرق الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، على عدد من القذائف الصاروخية التي لم تنفجر في مناطق متفرقة بالساحل الغربي.

وأفادت إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي بمواصلة خطة تمشيط كافة المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة في السنوات الماضية، بالتنسيق مع فرق الهندسة العسكرية، وذلك بعد حادث التفجير المروع الذي أودى بحياة عدد من الأطفال في منطقة الطويبية خلال الأيام الماضية.

وأضافت في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فرق الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية تمكنت من العثور على عدد من القذائف الصاروخية التي لم تنفجر في مناطق متفرقة.

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وقالت إن فرق الهندسة العسكرية تواصل عملها حتى الانتهاء من كافة المناطق المستهدفة غرب العاصمة، وصولاً إلى الحدود الغربية للبلاد، بالتنسيق مع إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وحثت إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي مجدداً بكافة المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة، وعدم التعامل معها بشكل فردي حفاظاً على سلامتهم.

وفي 18 ديسمبر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

وفي مارس الماضي، قالت منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب مخلفات الحرب، بينهم 63 ألف نازح و123 ألف عائد للمناطق التي نزحوا منها، و145 ألف مواطن مقيم و175 ألف مهاجر.

بينما في يوليو الماضي كشفت حكومة الوحدة الوطنية، أن نحو 35 منطقة يشتبه أنها ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، سيجري استهدافها بعمليات مسح ميداني من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، بحسب ما نشرته الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

جانب من عملية تجميع قذائف صاروخية لم تنفجر في عدة مناطق بالساحل الغربي (صفحة المنطقة العسكرية الساحل الغربي على فيسبوك)
جانب من عملية تجميع قذائف صاروخية لم تنفجر في عدة مناطق بالساحل الغربي (صفحة المنطقة العسكرية الساحل الغربي على فيسبوك)
جانب من عملية تجميع قذائف صاروخية لم تنفجر في عدة مناطق بالساحل الغربي (صفحة المنطقة العسكرية الساحل الغربي على فيسبوك)
جانب من عملية تجميع قذائف صاروخية لم تنفجر في عدة مناطق بالساحل الغربي (صفحة المنطقة العسكرية الساحل الغربي على فيسبوك)
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