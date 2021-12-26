التعليم العالي: صرف راتب شهرين لكل موظف ومعيد بالجامعات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، قرارًا بصرف راتب شهرين لكل موظف ومعيد بكافة الجامعات على مستوى ليبيا.

جاء ذلك في خطاب وجهه القيب إلى رؤساء الجامعات، يطالبهم بصرف راتب شهرين لكل موظف ومعيد، حسب الإمكانات المتاحة، وفق منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأرجع الوزير المكافأة إلى دور الموظف والمعيد المهم في سير العملية التعليمية ونجاحها، وللجهود التي يبذلونها خلال كل عام جامعي.

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وفي نوفمبر الماضي، احتوت حكومة الوحدة الوطنية غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وجرى الاتفاق على إنهاء اعتصام كانوا نفذوه، وعودتهم للتدريس مجددًا، وتنفيذ القرار 126 لسنة 2020.

وقتها قالت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إن الحكومة استجابت لنحو 80% من مطالب هيئة التدريس، والتي تشمل الروتب والعلاوات، وأن وزارة المالية ستُشرع في صرف المستحقات التي يقرها القانون لأعضاء التدريس في الجامعات والكليات الحاصلة على المطابقة من الدولة.