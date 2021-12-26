وزارة الداخلية تناقش التعاون الأمني مع السفارة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 08:35 مساء
جانب من اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا أنطونيو فاتيكوزو (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقش مسؤولون بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، التعاون الأمني مع السفارة الإيطالية، والاتفاقات الأمنية المبرمة مع الجانب الإيطالي خلال الفترة الماضية.

اللقاء ضم مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة العميد صلاح الدين بن سليمان، والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا أنطونيو فاتيكوزو، بحضور نائب المدير العميد جلال هويدي، ومسؤول الملف الإيطالي العقيد يوسف البيشين وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وتناول الاجتماع، وفق البيان، مناقشة البرامج التدريبية التي أجراها الجانب الإيطالي لأعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل، ووضع آلية لتسليم شهادات المتدربين، كما جرى التطرق للدعم المقدم من الجانب الإيطالي، وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

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وفي 19 أكتوبر الماضي، كشف القائد العام لقوات الدرك (كارابينييري) الإيطالية الجنرال تيو لوتسي، عن خطة لمدة خمس سنوات لدعم قوات الأمن الليبية.

وقال الجنرال تيو لوتسي، وقتها، إنه «على الرغم من استمرار انقسام الفصائل الليبية، فقد أعددنا خارطة طريق مدتها خمس سنوات من 2021 إلى 2025، وقمنا بتخطيط الأنشطة التي ستنفذ لصالح قوات الأمن الليبية في إطار التعاون الثنائي مع هيئة الدفاع»، وفقًا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

جانب من اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا أنطونيو فاتيكوزو (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا أنطونيو فاتيكوزو (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا أنطونيو فاتيكوزو (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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