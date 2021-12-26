القيب: الحد الأقصى لتوفير الكتاب المدرسي بالكامل 30 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 07:39 مساء
رئيس اللجنة الوزارية المكلفة لتوفير الكتاب المدرسي عمران القيب خلال بث عبر منصة «حكومتنا» (بوابة الوسط)

أعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة لتوفير الكتاب المدرسي عمران القيب، اليوم الأحد، أن كافة الكتب التي جهزها مركز المناهج أصبحت الآن في المطابع، وأن بدء استلام الكتاب خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، على أن الحد الأقصى لتوفير كافة الكتب هي 30 يومًا.

جاء ذلك في بث مباشر عبر منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لشرح وتوضيح آخر المستجدات بشأن توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجاري.

وقال القيب إن 45 شركة محلية وأجنبية تقدمت للمنافسة في مناقصة لطباعة الكتاب المدرسي؛ حيث جرى فتح المظاريف أمام اللجنة الوزارية، وتقدمت الشركات بعروض فنية ومالية، لكن اتضح أن أسعار كافة الشركات أعلى من السعر المحدد من قبل مركز المناهج.

وأوضح أن اللجنة وضعت شرطين أمام الشركات؛ الأول هو تسليم الكتاب بحد أقصى 30 يومًا، والثاني قبول الشرط الجزائي وهو عدم تسليم المستحقات المالية للشركات التي تُخالف الالتزام بالموعد المحدد لتسليم الكتاب.

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وأشار إلى أن شركة إيطاليا قدمت عرضًا أقل، وجرى اتخاذها معيارًا أمام بقية الشركات، وهو ما رفضته بعض الشركات، قبل وقوع الاختيار على 3 شركات أجنبية و 15 شركة محلية.

وتابع: «كل الكتب التي أرسلها مركز المناهج أصبحت الآن في المطابع، وخلال أسبوعين أو 3 أسابيع توصل الشحنات، والحد الأقصى لتوفير كافة الكتب هي 30 يومًا».

والأربعاء الماضي كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية القيب برئاسة لجنة وزارية مشكلة لإيجاد آلية مُثلى لتوفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس كافة خلال المدة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد فرج أبوخزام، بتسيير مهام وزير التربية والتعليم «موقتًا». جاء ذلك وفق القرار رقم (528)، والمؤرخ في 21 ديسمبر 2021.

والإثنين، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي، وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

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