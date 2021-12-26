صنع الله يقترح مساهمة الشركة الليبية للموانئ في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية الجديدة

اجتماع صنع الله مع مسؤولي الشركة الليبية للموانئ، الأحد 26 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

اقترح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على الشركة الليبية للموانئ، المساهمة في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية الجديدة بورشها في مدينة مصراتة، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء اقتراح صنع الله خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، محمد حمدان، ومدير الإدارة البحرية بالشركة منصور الحداد، ومدير فرع الشركة بزوارة فوزي الإدريسي، ومستشار الشركة سالم زوبي، ومدير عام ميناء زوارة البحري زهير المسخوط.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع بحث التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، واستعرض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري، وإمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسبل مكافحة التلوث البحري سعيًا للمحافظة على البيئة البحرية.

وأضافت المؤسسة أن صنع الله أبدى خلال الاجتماع استعداد المؤسسة للتعاون في تزويد الشركة الليبية للموانئ بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية، مؤكدًا أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إداراتها «الصيانة والمشاريع، والصحة والسلامة والبيئة» والشركة الليبية لتسخير الإمكانات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع عن المؤسسة، عضو مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية العماري محمد، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم، ومدير عام الشؤون الإدارية والخدمات عبدالله إمبيوي.

اجتماع صنع الله مع مسؤولي الشركة الليبية للموانئ، الأحد 26 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

اجتماع صنع الله مع مسؤولي الشركة الليبية للموانئ، الأحد 26 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

اجتماع صنع الله مع مسؤولي الشركة الليبية للموانئ، الأحد 26 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

اجتماع صنع الله مع مسؤولي الشركة الليبية للموانئ، الأحد 26 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)