صنع الله يقترح مساهمة الشركة الليبية للموانئ في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية الجديدة

اقترح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على الشركة الليبية للموانئ، المساهمة في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية الجديدة بورشها في مدينة مصراتة، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».
جاء اقتراح صنع الله خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، محمد حمدان، ومدير الإدارة البحرية بالشركة منصور الحداد، ومدير فرع الشركة بزوارة فوزي الإدريسي، ومستشار الشركة سالم زوبي، ومدير عام ميناء زوارة البحري زهير المسخوط.
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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع بحث التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، واستعرض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري، وإمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسبل مكافحة التلوث البحري سعيًا للمحافظة على البيئة البحرية.
وأضافت المؤسسة أن صنع الله أبدى خلال الاجتماع استعداد المؤسسة للتعاون في تزويد الشركة الليبية للموانئ بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية، مؤكدًا أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إداراتها «الصيانة والمشاريع، والصحة والسلامة والبيئة» والشركة الليبية لتسخير الإمكانات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع عن المؤسسة، عضو مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية العماري محمد، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم، ومدير عام الشؤون الإدارية والخدمات عبدالله إمبيوي.