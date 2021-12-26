قطر تؤكد استمرار دعمها للمجلس الرئاسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 03:11 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير القطري في ليبيا، خالد محمد الدوسري, 26 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد السفير القطري في ليبيا، خالد محمد الدوسري، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي الليبي، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وناقش الدوسري، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم، بمقر المجلس في طرابلس، سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي استمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بينهما من خلال اللجان المختصة.

والأربعاء الماضي، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات، تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير المقبل، بعدما كان مقررا لها 24 ديسمبر الحالي، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

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وأوضحت المفوضية أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، التي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير القطري في ليبيا، خالد محمد الدوسري, 26 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير القطري في ليبيا، خالد محمد الدوسري, 26 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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