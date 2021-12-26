«سبها الطبي»: ارتفاع إصابات «كورونا» في الجنوب و9 حالات إيواء في المركز

مركز سبها الطبي، (أرشيفية: تصوير - رمضان كرنفودة)

حذر مركز سبها الطبي، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس «كورونا» في الجنوب.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مركز الفلترة التابع له، يحتضن اليوم تسع حالات إيواء وثلاث حالات اشتباه، تنتظر الكوادر نتائج تحليلها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 735 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 10 وفيات و131 حالة حرجة، و622 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

- 735 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وقال المركز إنه تسلم، السبت، 4714 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 4714 منها، وإيجابية 735 عينة بنسبة 13.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الفيروس الإجمالية منذ ظهوره في ليبيا للمرة الأولى مارس 2020، إلى 385 ألفًا و398 حالة، بينها 6241 نشطة، و373 ألفًا و506 حالات شفاء، و5651 وفاة.